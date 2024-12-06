Кармело Энтони: вот такая сейчас молодёжь. Нам пора отойти в сторону

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд лиги Кармело Энтони высказался о современных баскетболистах.

«Вот такая сейчас молодёжь. Нам пора отойти в сторону, как будто наше время уже прошло, дружище (смеётся). Это спорт молодых и их эпоха.

Мы не можем продолжать быть упрямыми только потому, что с чем-то не согласны. Пусть эти ребята будут собой, пусть делают то, что им нравится, и развлекаются так, как хотят, даже если это отличается от того, к чему мы привыкли.

Не нужно злиться из-за этого. Это два совершенно разных поколения. Джаред Маккейн (новичок «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата»): если ему нужно красить ногти, пусть красит — он всё равно продолжает играть в баскетбол», — приводит слова Энтони Complex Sports.