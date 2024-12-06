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Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс, результат матча 6 декабря 2024, счет 99:93, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» без Стефена Карри обыграл «Хьюстон» и прервал пятиматчевую серию поражений
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В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:93.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 33, Уиггинс - 23, Андерсон - 8, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 6, Муди - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 5, Луни - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 16, Брукс - 15, Томпсон - 14, Грин - 14, Ванвлит - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Смит II - 5, Холидей - 3, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга — на его счету 33 очка, шесть подборов и два ассиста. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри не принимал участия в матче из-за повреждения.

Эта победа позволила «Голден Стэйт» оборвать пятиматчевую серию поражений. «Хьюстон» проиграл вторую встречу подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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