«Голден Стэйт» без Стефена Карри обыграл «Хьюстон» и прервал пятиматчевую серию поражений

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:93.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга — на его счету 33 очка, шесть подборов и два ассиста. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри не принимал участия в матче из-за повреждения.

Эта победа позволила «Голден Стэйт» оборвать пятиматчевую серию поражений. «Хьюстон» проиграл вторую встречу подряд.