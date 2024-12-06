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Расписание всех матчей Евролиги 6 декабря

Расписание всех матчей Евролиги 6 декабря
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Сегодня, 6 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих встреч.

Расписание Евролиги на 6 декабря:

21:00 мск — «Монако» — «Альба»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Париж»;
22:30 мск — «Виртус» — «Црвена Звезда»;
22:45 мск — «Олимпия» — АСВЕЛ.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Париж». На счету французской команды 10 побед при трёх поражениях. Вторую позицию занимает «Фенербахче» (10 побед — четыре поражения), топ-3 замыкает «Олимпиакос» (девять побед — четыре поражения).

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