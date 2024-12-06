Расписание всех матчей Евролиги 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих встреч.

Расписание Евролиги на 6 декабря:

21:00 мск — «Монако» — «Альба»;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Париж»;

22:30 мск — «Виртус» — «Црвена Звезда»;

22:45 мск — «Олимпия» — АСВЕЛ.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Париж». На счету французской команды 10 побед при трёх поражениях. Вторую позицию занимает «Фенербахче» (10 побед — четыре поражения), топ-3 замыкает «Олимпиакос» (девять побед — четыре поражения).

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