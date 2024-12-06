Расписание всех матчей Евролиги 6 декабря
Поделиться
Сегодня, 6 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих встреч.
Расписание Евролиги на 6 декабря:
21:00 мск — «Монако» — «Альба»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Париж»;
22:30 мск — «Виртус» — «Црвена Звезда»;
22:45 мск — «Олимпия» — АСВЕЛ.
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Париж». На счету французской команды 10 побед при трёх поражениях. Вторую позицию занимает «Фенербахче» (10 побед — четыре поражения), топ-3 замыкает «Олимпиакос» (девять побед — четыре поражения).
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
10:43
-
10:14
-
09:30
-
08:40
-
08:30
-
08:08
-
08:00
-
07:51
-
07:51
-
06:13
-
05:46
-
05:15
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:22
-
00:11
- 5 декабря 2024
-
23:54
-
23:45
-
22:49
-
21:51
-
21:17
-
20:59
-
20:23
-
20:01
-
19:18
-
18:46
-
18:21
-
17:29
-
16:53
-
16:38
-
15:55
-
14:48
-
14:34
-
14:22