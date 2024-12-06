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Экс-игрок НФЛ: мне не нравится, когда оправдывают Леброна Джеймса

Экс-игрок НФЛ: мне не нравится, когда оправдывают Леброна Джеймса
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Бывший игрок НФЛ Чад Джонсон поделился мнением о выступлении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в последних матчах команды в регулярном чемпионате НБА. В частности, Джонсон высказался об игре «Лейкерс» с «Майами Хит», в которой «озёрники» разгромно проиграли со счётом 93:134.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Мне не нравится, когда оправдывают игру Леброна. Мне это не нравится. Мне не нравится, что «Хит» не отдают должное за то, что они уничтожили «Лейкерс». Но именно это и произошло. Знаете, с Леброном всё в порядке. Он человек. У Леброна будут плохие матчи. Иногда может наступать спад. Такое случается», — сказал Джонсон на канале Nightcap в YouTube.

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