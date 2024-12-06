Экс-игрок НФЛ: мне не нравится, когда оправдывают Леброна Джеймса

Бывший игрок НФЛ Чад Джонсон поделился мнением о выступлении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в последних матчах команды в регулярном чемпионате НБА. В частности, Джонсон высказался об игре «Лейкерс» с «Майами Хит», в которой «озёрники» разгромно проиграли со счётом 93:134.

«Мне не нравится, когда оправдывают игру Леброна. Мне это не нравится. Мне не нравится, что «Хит» не отдают должное за то, что они уничтожили «Лейкерс». Но именно это и произошло. Знаете, с Леброном всё в порядке. Он человек. У Леброна будут плохие матчи. Иногда может наступать спад. Такое случается», — сказал Джонсон на канале Nightcap в YouTube.

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