Названа команда НБА, которая уже почти пять лет не может победить «Голден Стэйт»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержала 15 побед подряд в матчах с «Хьюстон Рокетс» в рамках регулярных чемпионатов. В последний раз игроки «Хьюстона» сумели обыграть «воинов» в феврале 2020 года.

Напомним, недавний матч между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» закончился со счётом 99:93 в пользу подопечных Стива Керра.

В настоящий момент «Уорриорз» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «Голден Стэйт» 13 побед и восемь поражений. «Хьюстон» занимает вторую позицию (15 побед – восемь поражений).

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