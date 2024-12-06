Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда НБА, которая уже почти пять лет не может победить «Голден Стэйт»

Названа команда НБА, которая уже почти пять лет не может победить «Голден Стэйт»
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержала 15 побед подряд в матчах с «Хьюстон Рокетс» в рамках регулярных чемпионатов. В последний раз игроки «Хьюстона» сумели обыграть «воинов» в феврале 2020 года.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 33, Уиггинс - 23, Андерсон - 8, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 6, Муди - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 5, Луни - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 16, Брукс - 15, Томпсон - 14, Грин - 14, Ванвлит - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Смит II - 5, Холидей - 3, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей

Напомним, недавний матч между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» закончился со счётом 99:93 в пользу подопечных Стива Керра.

В настоящий момент «Уорриорз» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «Голден Стэйт» 13 побед и восемь поражений. «Хьюстон» занимает вторую позицию (15 побед – восемь поражений).

Материалы по теме
«Голден Стэйт» без Стефена Карри обыграл «Хьюстон» и прервал пятиматчевую серию поражений

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android