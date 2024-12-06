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«Кливленд» — первая команда в сезоне-2024/2025 НБА с 20 победами

«Кливленд» — первая команда в сезоне-2024/2025 НБА с 20 победами
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Сегодня, 6 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 126:114 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 24, Леверт - 21, Мобли - 20, Меррилл - 8, Аллен - 8, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Джером - 4, Окоро - 3, Томпсон, Тор, Тайсон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 19, Гордон - 18, Браун - 10, Уэстбрук - 10, Уотсон - 4, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

Примечательно, что для «Кливленда» это 20-я победа в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, «Кавальерс» стали первым коллективом, который достиг 20 выигрышей.

Отметим, что самым результативным в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Донован Митчелл, на счету которого 28 очков и шесть результативных передач. Защитник Дариус Гарлэнд добавил 24 очка и четыре передачи.

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