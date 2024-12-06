«Кливленд» — первая команда в сезоне-2024/2025 НБА с 20 победами

Сегодня, 6 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 126:114 в пользу домашней команды.

Примечательно, что для «Кливленда» это 20-я победа в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, «Кавальерс» стали первым коллективом, который достиг 20 выигрышей.

Отметим, что самым результативным в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Донован Митчелл, на счету которого 28 очков и шесть результативных передач. Защитник Дариус Гарлэнд добавил 24 очка и четыре передачи.