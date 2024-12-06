Экс-игрок НБА: Леброн Джеймс называл меня одним из своих любимых игроков

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй высказался по поводу лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Когда мы с Леброном пересекаемся, мы общаемся. Он тот человек, который ценит мастерство и понимание игры. Да, он действительно изучал мой стиль. Я когда-то обсуждал это с Ричем Полом много лет назад.

Леброн называл меня одним из своих любимых игроков, и я очень это ценю. Для меня важно просто выходить на площадку каждый вечер и показывать высокий уровень игры», — сказал Хардуэй в подкасте Out The Mud.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: