Ведищев — после поражения «Локо»: новости о «Самаре» сыграли с нами злую шутку

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 72:71.

«Поздравляю «Самару» с победой, соперник был лучше, чем мы. Мы играли очень плохо весь матч, за исключением последних нескольких минут. Всё заслуженно. Конечно, мы знаем все новости о «Самаре», и они сыграли с нами злую шутку. Но это не оправдание такой игре. Мы должны оставаться профессионалами. К сожалению, сегодня у нас в составе профессионалов было очень мало», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. После этого по ходу сезона клуб покинули три легионера.

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