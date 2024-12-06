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Ведищев — после поражения «Локо»: новости о «Самаре» сыграли с нами злую шутку

Ведищев — после поражения «Локо»: новости о «Самаре» сыграли с нами злую шутку
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 72:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Карданахишвили - 17, Далтон - 17, Гудумак - 14, Попов - 9, Пынько - 6, Голдырев - 4, Чикарев - 3, Амосов - 2, Сопин, Кашин, Касьянов, Карпов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 29, Миллер - 14, Елатонцев - 9, Мартюк - 6, Андерсон - 6, Емченко - 5, Уэйли - 1, Квитковских - 1, Темиров, Узинский, Ищенко

«Поздравляю «Самару» с победой, соперник был лучше, чем мы. Мы играли очень плохо весь матч, за исключением последних нескольких минут. Всё заслуженно. Конечно, мы знаем все новости о «Самаре», и они сыграли с нами злую шутку. Но это не оправдание такой игре. Мы должны оставаться профессионалами. К сожалению, сегодня у нас в составе профессионалов было очень мало», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. После этого по ходу сезона клуб покинули три легионера.

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