Гилберт Аренас: Джейсон Тейтум слишком «обычный»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас предположил, почему лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не рассматривается в качестве кандидата на получение награды MVP.

«Джейсон Тейтум не может сделать ничего, чтобы заслужить больше внимания в гонке за титул MVP. Ему буквально приходится делать что-то, что не связано напрямую с игрой.

Например, в быстрой атаке бросить мяч между ног. Сделать что-то эффектное, что принесёт всего два очка, но будет выглядеть круто. Проблема в том, что он слишком «обычный», — заявил Аренас во время собственного подкаста.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: