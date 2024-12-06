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Названа цена, уплаченная за майки Леброна и Бронни с их общей первой игры в НБА

Названа цена, уплаченная за майки Леброна и Бронни с их общей первой игры в НБА
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Майки, в которых Леброн Джеймс и Бронни Джеймс сыграли в первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации матче дуэта отца и сына, были проданы на аукционе Sotheby’s за $ 102 тыс. Об этом информирует пресс-служба аукциона.

Фото: sothebys.com

Примечательно, что майка, которую Леброн носил в прошлом году в полуфинальном матче внутрисезонного турнира НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89), была продана за $ 120 тыс. на том же аукционе.

Напомним, Леброн и Бронни впервые сыграли вместе в Национальной баскетбольной ассоциации 22 октября в регулярном чемпионате с клубом «Миннесота Тимбервулвз». «Лейкерс» тогда победили со счётом 110:103.

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