Аналитик: «Лейкерс» нужно обменять Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся «Лос-Анджелес Лейкерс» в последнее время. Напомним, «озёрники» потерпели разгромные поражения в двух последних матчах. «Миннесоте Тимбервулвз» «Лейкерс» уступили со счётом 80:109, а в матче с «Майами Хит» – со счётом 93:134.

«Думаю, им следует обменять Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Начать процесс восстановления. Джини Басс нужно уволить Роба Пелинку и нанять кого-нибудь, кто действительно разбирается в баскетболе. Им нужно начать всё сначала. Им нужно полностью всё перестроить. Команде необходимо реинвестировать в Джей Джей Редика и новый фронт-офис», — сказал Тимпф в эфире своего шоу.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: