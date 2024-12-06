Егор Дёмин рассказал, как начал играть в баскетбол

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, высказался о том, как начинал играть в баскетбол.

«Я начал играть в баскетбол со своим братом, который на пять лет старше меня. Так что мне было, наверное, около двух лет или около того. Он больше похож на моего отца по комплекции. Ну да, так что мой отец и мой брат, как вы знаете, меньшего роста, чем я. Отец был разыгрывающим, а брат никогда не был разыгрывающим, у него нет IQ в этом (смеётся).

Да, я начал играть, у меня не было команды, наверное, четыре года, потому что я не мог просто никуда попасть, потому что был слишком молод, в конце концов, оказался в команде второго тренера моего брата. Там были парни намного старше меня. Мне было, наверное, шесть лет, а играл в команде с семилетними. Я был сильнее всех в то время. Не могу сказать об этом сейчас (смеётся), но тогда я был сильным», — сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.