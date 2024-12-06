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«Было немного страшно». Егор Дёмин высказался об изучении иностранных языков

«Было немного страшно». Егор Дёмин высказался об изучении иностранных языков
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Российский баскетболист Егор Дёмин, который играет в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), объяснил, как выучил испанский и английский язык в молодёжной команде мадридского «Реала».

«Возвращаясь к моему детству в России: когда мне было 15 лет, я получил предложение от «Реала» и ещё нескольких европейских клубов. Это было немного страшно, потому что я совсем не знал ни английского, ни испанского. Я мог сказать только «привет» и «пока». И всё. Поэтому я выбрал «Реал», ведь это один из крупнейших клубов Европы, да и мира. Так что я отправился туда. Первую неделю я объяснялся с людьми жестами, пытаясь хоть как-то донести свои мысли.

В играх часто пригождаются ругательства. В Испании люди довольно эмоциональные, так что иногда нужно уметь защищаться. В общем, за три года в Испании я выучил и английский, и испанский. У меня были уроки испанского — конечно, его пришлось учить с нуля. А английский я освоил просто разговаривая со своим соседом по комнате. Уроков английского у меня не было вообще. Это странно, да? Хотя в школе у нас были какие-то базовые занятия по английскому, но для испанцев это было сложно, ведь это иностранный язык», — сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.

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