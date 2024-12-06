«Был первым русским в академии «Реала». Егор Дёмин — о переезде в Испанию

18-летний баскетболист Егор Дёмин, который выступает в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), поделился мнением о том, как был рад, что оказался в академии мадридского «Реала».

«Первый год прошёл легче, чем я ожидал. Родители переживали за меня: как я справлюсь один в чужой стране, без языка, без семьи. Но всё оказалось не так страшно. Я воспринимал это как шанс, подарок судьбы — быть там. Всё-таки я был первым русским в академии «Реала». Это было круто! Для меня это был особенный момент.

Я каждый день был благодарен за такую возможность — это помогало не падать духом. Первый год я почти не скучал по дому. А вот второй год уже дался тяжелее. Сейчас я всегда с нетерпением жду каникул или Рождества, чтобы вернуться домой», — сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.