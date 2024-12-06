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Егор Дёмин объяснил, почему хотел вернуться в Россию во времена игры за «Реал»

Егор Дёмин объяснил, почему хотел вернуться в Россию во времена игры за «Реал»
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Баскетболист Егор Дёмин, который выступает в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), объяснил, почему хотел вернуться в Россию во времена игры за молодёжную команду мадридского «Реала».

«Третий год был для меня очень сложным. Я действительно хотел вернуться домой. Если честно, я хотел уехать как можно скорее. Не потому, что мне не нравился «Реал». Я люблю этот клуб. Люди там помогли мне вырасти во всех аспектах — не только как игроку, но и как человеку.

И всё же. Три года в одном и том же месте, в одной комнате, с одними и теми же людьми — это тяжело. Но это был важный жизненный опыт. Так что да, я был рад переехать в Штаты», — сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.

Читайте полное интервью Егора Дёмина:
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