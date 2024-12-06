«Это словно закрыть старую рану». Егор Дёмин — о победе в двух молодёжных Евролигах

18-летний россиянин Егор Дёмин высказался о победе в двух молодёжных Евролигах кряду, когда он выступал за мадридский «Реал». Сейчас баскетболист играет за американский университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

«Это словно закрыть старую рану. Мы тогда проиграли «Боруссии», и это поражение всё ещё сидело внутри. Но победа в Евролиге всё изменила. Как я праздновал? Ну… (смеётся) Я просто такой: «Да!» На самом деле мы все были в восторге. Когда тренер зашёл в раздевалку, мы подняли его на руки. Это была важная победа для меня лично, потому что мой отец впервые увидел, как я играю за «Реал», – сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.