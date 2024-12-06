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Шэннон Шарп — о Зайоне Уильямсоне: толстый ребёнок становится толстым взрослым

Шэннон Шарп — о Зайоне Уильямсоне: толстый ребёнок становится толстым взрослым
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Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп поделился мнением о тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который продолжает восстанавливаться после травмы. В последний раз на площадку он выходил в начале ноября в матче с «Кливленд Кавальерс» (122:131).

«Никто не пытается пристыдить его за то, что он толстый. Мы лишь ведём предметный разговор о том, почему этот парень остаётся травмированным. Толстый ребёнок становится толстым взрослым», — сказал Шарп в эфире Nightcap Show.

В этом сезоне НБА Уильямсон к настоящему моменту принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 22,7 очка, совершал восемь подборов и отдавал 5,3 передачи.

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