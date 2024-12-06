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Егор Дёмин высказался о выступлении за сборную России по баскетболу

Егор Дёмин высказался о выступлении за сборную России по баскетболу
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18-летний баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, рассказал, что хотел бы выступать за сборную России, а не США.

«Слушай, я хочу играть за сборную России. Это моя цель, я хочу быть частью российской команды. Но я также уважаю уровень американского баскетбола — он действительно очень высокий. Возможно, самый высокий в мире, как многие считают. Если ты спрашиваешь, где уровень баскетбола лучше, то, да, в Америке»», – сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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