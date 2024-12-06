18-летний баскетболист Егор Дёмин назвал личные и командные цели в NCAA

Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин назвал личные и командные цели в сезоне студенческой американской лиги NCAA.

«Знаешь, мы сыграли всего четыре игры (на момент записи подкаста. — Прим. «Чемпионата»). Может прозвучать банально или как что-то стандартное, но моя личная цель — это максимально помогать команде и быть лучшей версией себя, чтобы делать всех вокруг лучше. В этом году я хочу показать всем, что мы движемся вперёд.

А если говорить о командных целях… Ну тут всё очевидно: я хочу… Возможно, не хочу слишком давить на нас, но я хочу выиграть чемпионат. Я уже говорил об этом в одном интервью — хочу выиграть чемпионат. Некоторые подумали, что я имею в виду Big 12 [чемпионат конференции]. Но нет, я говорю не про Big 12. Я говорю про большой чемпионат. Большой трофей. Опять же, я не хочу создавать неправильные ожидания или оказывать слишком большое давление на нас самих. Но это моя цель. И, надеюсь, это цель всей команды тоже», – сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.