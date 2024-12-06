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Егор Дёмин назвал команду, с которой больше всего хочет сыграть в США

Егор Дёмин назвал команду, с которой больше всего хочет сыграть в США
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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, рассказал, с каким соперником жаждет встречи больше всего.

«Дьюк. Определённо Дьюк. Не буду говорить почему, но просто Дьюк», – сказал Егор Дёмин в подкасте Center Street Media в YouTube.

Отметим, за университет Дьюк играет американец Купер Флэгг, которому все известные издания в США пророчат первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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Читайте полное интервью Егора Дёмина:
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«Очень скучаю». Баскетболист Егор Дёмин осваивается в США, но не может без дома
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