Парсонс назвал игрока НБА с лучшей физической формой среди всех баскетболистов в истории

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Он самый функциональный с точки зрения кондиций игрок НБА за всю историю. Он просто не останавливается. Думаю, у него лучшая форма среди всех игроков НБА в истории. Это невероятно», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к настоящему моменту принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 6,6 передачи.

Ранее чемпион НБА Мэтт Барнс назвал Карри королём разыгрывающих.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: