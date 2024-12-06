Джа Морант был удалён с площадки за бурную реакцию на своё нарушение правил

Сегодня, 6 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 115:110 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в середине заключительной четверти совершил фол против форварда «Сакраменто» Демара Дерозана. После этого Морант выразил свои эмоции в связи с решением судей и в итоге был удалён с площадки после получения второго технического фола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 13 с игры; 4 из 4 — штрафные), сделав семь результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-32».