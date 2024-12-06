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Джа Морант был удалён с площадки за бурную реакцию на своё нарушение правил

Джа Морант был удалён с площадки за бурную реакцию на своё нарушение правил
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Сегодня, 6 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 115:110 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 18, Смарт - 18, Альдама - 15, Джексон - 15, Ларэвиа - 12, Хафф - 11, Уэллс - 10, Морант - 8, Пиппен Мл. - 4, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Монк - 23, Фокс - 18, Сабонис - 17, Мюррэй - 11, Джонс - 9, Хаертер - 6, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в середине заключительной четверти совершил фол против форварда «Сакраменто» Демара Дерозана. После этого Морант выразил свои эмоции в связи с решением судей и в итоге был удалён с площадки после получения второго технического фола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 13 с игры; 4 из 4 — штрафные), сделав семь результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-32».

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