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«Это неприемлемо». Инсайдер НБА назвал две ключевые проблемы «Лейкерс»

«Это неприемлемо». Инсайдер НБА назвал две ключевые проблемы «Лейкерс»
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Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперт и инсайдер НБА Бобби Маркс высказался о неудачной игре «Лос-Анджелес Лейкерс» в последнее время.

«Я думаю, есть два слова… Усилие и защита. «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» с разницей в 29 очков, вы думали, что увидите от них больше усилий? Их определённо не было… 33 броска «Майами» были совершенно свободными. Среднее расстояние между игроками «Хит» и «Лейкерс» составляло примерно 1,8 м. Это неприемлемо», — приводит слова Маркса The Sport Rush.

Отметим, что «Лейкерс» в последнем матче регулярного чемпионата НБА уступили «Майами Хит» со счётом 93:134.

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