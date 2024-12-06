Травмированный Карри радостно отметил успех форварда «Голден Стэйт» в концовке матча

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Сегодня, 6 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 99:93 в пользу домашней команды.

За 16 секунд до конца основного времени встречи форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга увеличил отрыв в счёте для своей команды до пяти очков – 98:93. После этого, несмотря на травму, лидер «Уорриорз» Стефен Карри с эмоциями отметил успешные действия форварда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.