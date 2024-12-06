Видео: суперзвезда НБА смеётся во время исполнения американского гимна

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс попал смеющимся в кадр во время исполнения гимна США. Гимн был исполнен перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Никс» и «Шарлотт Хорнетс».

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В какой-то момент девушка, которая пела гимн, была вынуждена прерваться из-за криков на трибуне. После небольшой паузы она продолжила выступление.

Напомним, матч между «Нью-Йорком» и «Шарлотт» закончился в пользу игроков «Никс» со счётом 125:101. Таунс в этой встрече набрал 27 очков, сделал 16 подборов и отдал две передачи.