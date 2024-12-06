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Видео: суперзвезда НБА смеётся во время исполнения американского гимна

Видео: суперзвезда НБА смеётся во время исполнения американского гимна
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс попал смеющимся в кадр во время исполнения гимна США. Гимн был исполнен перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Никс» и «Шарлотт Хорнетс».

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В какой-то момент девушка, которая пела гимн, была вынуждена прерваться из-за криков на трибуне. После небольшой паузы она продолжила выступление.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Таунс - 27, Ануноби - 25, Брансон - 24, Бриджес - 19, Харт - 18, Макбрайд - 10, Ачиува - 2, Топпин, Колек, Симс, Пэйн, Райан, Хукпорти
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Карри - 18, Мицич - 14, Джеффрис - 8, Ричардс - 6, Уильямс - 6, Смит - 6, Грин - 5, Мартин - 4, Диабате - 4, Салон - 4, Уонг, Симпсон, Гибсон

Напомним, матч между «Нью-Йорком» и «Шарлотт» закончился в пользу игроков «Никс» со счётом 125:101. Таунс в этой встрече набрал 27 очков, сделал 16 подборов и отдал две передачи.

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