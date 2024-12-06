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Лука Дончич прояснил готовность выступить на Евробаскете-2025

Лука Дончич прояснил готовность выступить на Евробаскете-2025
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сообщил, что собирается принять участие в Евробаскете-2025.

«С нетерпением жду возможности сыграть за свою страну. Очевидно, я буду выступать. Испытываю гордость и радость каждый раз, когда у меня есть возможность играть за свою страну. В общем, я собираюсь это сделать», — приводит слова Дончича Dallas Hoops Journal.

Евробаскет-2025 будет проходить с 27 августа по 14 сентября.

В нынешнем сезоне НБА Дончич к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 28,6 очка, совершал восемь подборов и отдавал 7,9 передачи.

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