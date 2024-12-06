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Эдриан Войнаровски рассказал, что Коби Брайант хотел подписать контракт с «Никс»

Эдриан Войнаровски рассказал, что Коби Брайант хотел подписать контракт с «Никс»
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Известный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриан Войнаровски рассказал историю, как легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант размышлял о подписании контракта с «Нью-Йорк Никс»

«Это было, когда Джим Басс управлял «Лейкерс», я помню, как мы сидели там с Коби в округе Ориндж. Кажется, с нами был Тим Гровер, и я помню, как он сказал: «Они собираются попрощаться со мной, никто не собирается делать мне предложение, а я хочу подписать контракт с «Никс».

Я сказал: «Они не собираются прощаться с тобой… они сожгут этот город дотла. Коби любил «Лейкерс», и он всегда хотел быть только там, но он фантазировал и любил «Гарден» (арену «Нью-Йорк Никс. – Прим. «Чемпионата»), – сказал Войнаровски в подкасте 7PM in Brooklyn.

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