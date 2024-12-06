Назван примерный срок возращения в строй Кавая Леонарда после травмы

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может дебютировать в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) до Рождества. Об этом со ссылкой на источники в команде рассказал североамериканский журналист Билл Симмонс.

«Мой человек из «Клипперс» сказал мне, что Кавай вернётся в строй перед Рождеством. Думаю, он активизирует процесс. Он готов к работе», — сказал Симмонс в своём подкасте.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леонард принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 23,4 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,5 передачи. В этом сезоне Кавай не играл из-за травмы колена.

Кавай Леонард на скейтерской площадке: