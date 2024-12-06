Молодой игрок «Голден Стэйт» обновил рекорд клуба

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга стал самым молодым форвардом в истории клуба, набравшим как минимум 30 очков со времён выступления в команде Криса Уэббера (1994 год). Этой информацией поделился статистический портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» 22-летний Куминга набрал 33 очка, семь подборов, три передачи и три перехвата.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Хьюстон» со счётом 99:93. Клуб из Сан-Франциско на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.