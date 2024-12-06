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Молодой игрок «Голден Стэйт» обновил рекорд клуба

Молодой игрок «Голден Стэйт» обновил рекорд клуба
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга стал самым молодым форвардом в истории клуба, набравшим как минимум 30 очков со времён выступления в команде Криса Уэббера (1994 год). Этой информацией поделился статистический портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» 22-летний Куминга набрал 33 очка, семь подборов, три передачи и три перехвата.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Хьюстон» со счётом 99:93. Клуб из Сан-Франциско на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 33, Уиггинс - 23, Андерсон - 8, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 6, Муди - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 5, Луни - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 16, Брукс - 15, Томпсон - 14, Грин - 14, Ванвлит - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Смит II - 5, Холидей - 3, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей
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