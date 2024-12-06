Найдена закономерность двух сезонов между трипл-даблами Йокича и поражениями «Денвера»

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич с начала прошлого сезона-2023/2024 оформил 36 трипл-даблов, и его команда имеет отрицательную статистику побед и поражений на выезде в случае оформления им трипл-дабла.

Серия побед и поражений «Наггетс» в выездных матчах с сезона-2023/2024 при оформленном Йокичем трипл-дабле составляет четыре выигранных матча и девять проигранных. На домашней площадке этот показатель положительный — 21 победа и два поражения.

Минувшей ночью «Денвер» приехал в гости к «Кливленду» и уступил со счётом 114:126. На счету Йокича 27 очков, 20 подборов и 11 передач.