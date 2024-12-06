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Найдена закономерность двух сезонов между трипл-даблами Йокича и поражениями «Денвера»

Найдена закономерность двух сезонов между трипл-даблами Йокича и поражениями «Денвера»
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29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич с начала прошлого сезона-2023/2024 оформил 36 трипл-даблов, и его команда имеет отрицательную статистику побед и поражений на выезде в случае оформления им трипл-дабла.

Серия побед и поражений «Наггетс» в выездных матчах с сезона-2023/2024 при оформленном Йокичем трипл-дабле составляет четыре выигранных матча и девять проигранных. На домашней площадке этот показатель положительный — 21 победа и два поражения.

Минувшей ночью «Денвер» приехал в гости к «Кливленду» и уступил со счётом 114:126. На счету Йокича 27 очков, 20 подборов и 11 передач.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 24, Леверт - 21, Мобли - 20, Меррилл - 8, Аллен - 8, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Джером - 4, Окоро - 3, Томпсон, Тор, Тайсон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 19, Гордон - 18, Браун - 10, Уэстбрук - 10, Уотсон - 4, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
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