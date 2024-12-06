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Домантас Сабонис продемонстрировал впечатляющие показатели в последних двух матчах

Домантас Сабонис продемонстрировал впечатляющие показатели в последних двух матчах
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28-летний центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис записал на свой счёт 93 дабл-дабла за последние 100 игр Национальной баскетбольной ассоциации. После слияния АБА-НБА (в сезоне-1976/1977) только Мозес Мэлоун набирал большее количество дабл-даблов за 100 игр.

В состоявшемся в ночь с 5 на 6 декабря мск в матче регулярного чемпионата НБА между «Сакраменто Кингз» и «Мемфис Гриззлиз» Сабонис сделал очередной дабл-дабл, набрав 17 очков и 13 подборов. Но команда Домантаса уступила в выездной встрече 110:115.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 18, Смарт - 18, Альдама - 15, Джексон - 15, Ларэвиа - 12, Хафф - 11, Уэллс - 10, Морант - 8, Пиппен Мл. - 4, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Монк - 23, Фокс - 18, Сабонис - 17, Мюррэй - 11, Джонс - 9, Хаертер - 6, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер

На данный момент «Сакраменто Кингз» идёт 12-м на Западе, имея на своём счету 10 побед и 13 поражений.

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