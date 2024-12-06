Домантас Сабонис продемонстрировал впечатляющие показатели в последних двух матчах

28-летний центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис записал на свой счёт 93 дабл-дабла за последние 100 игр Национальной баскетбольной ассоциации. После слияния АБА-НБА (в сезоне-1976/1977) только Мозес Мэлоун набирал большее количество дабл-даблов за 100 игр.

В состоявшемся в ночь с 5 на 6 декабря мск в матче регулярного чемпионата НБА между «Сакраменто Кингз» и «Мемфис Гриззлиз» Сабонис сделал очередной дабл-дабл, набрав 17 очков и 13 подборов. Но команда Домантаса уступила в выездной встрече 110:115.

На данный момент «Сакраменто Кингз» идёт 12-м на Западе, имея на своём счету 10 побед и 13 поражений.