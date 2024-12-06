Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпийский чемпион по баскетболу не против сразиться с Джейком Полом, но с нюансами

Олимпийский чемпион по баскетболу не против сразиться с Джейком Полом, но с нюансами
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника, являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе и Олимпийским чемпионом — 2024, Джру Холидэй изъявил желание выйти на боксёрский ринг и сразиться с блогером за $ 50 млн Джейком Полом, который недавно победил легендарного Майка Тайсона.

«За $ 50 млн? Это действительно открывает перед нашим с ним перспективу. Я постараюсь, чтобы всё выглядело реалистично… О последнем бое с Тайсоном я ничего не знаю, но я мог бы это сделать. Мы могли бы немного поднапрячься, я мог бы провести его по всему своему тренировочному лагерю и всё такое.

Как только мы приедем и выйдем на ринг, то Netflix начнет барахлить, так что вы не сможете увидеть большую часть боя. Потом я замахнусь один раз, и он сможет ударить меня. Лягу на ринг. Самые лёгкие $ 50 млн», — приводит слова Холидэя издание Fadeaway World.

Материалы по теме
Брутальный в 2008-м или хайповый в 2024-м. Так какой «Бостон» круче? Брутальный в 2008-м или хайповый в 2024-м. Так какой «Бостон» круче?
Майк Тайсон — всё ещё главный боксёр планеты. Ищем соперника ветерану Майк Тайсон — всё ещё главный боксёр планеты. Ищем соперника ветерану
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android