Олимпийский чемпион по баскетболу не против сразиться с Джейком Полом, но с нюансами

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника, являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе и Олимпийским чемпионом — 2024, Джру Холидэй изъявил желание выйти на боксёрский ринг и сразиться с блогером за $ 50 млн Джейком Полом, который недавно победил легендарного Майка Тайсона.

«За $ 50 млн? Это действительно открывает перед нашим с ним перспективу. Я постараюсь, чтобы всё выглядело реалистично… О последнем бое с Тайсоном я ничего не знаю, но я мог бы это сделать. Мы могли бы немного поднапрячься, я мог бы провести его по всему своему тренировочному лагерю и всё такое.

Как только мы приедем и выйдем на ринг, то Netflix начнет барахлить, так что вы не сможете увидеть большую часть боя. Потом я замахнусь один раз, и он сможет ударить меня. Лягу на ринг. Самые лёгкие $ 50 млн», — приводит слова Холидэя издание Fadeaway World.