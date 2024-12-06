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Судьи НБА признали ошибку при удалении Джа Моранта

Судьи НБА признали ошибку при удалении Джа Моранта
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Судьи Национальной баскетбольной ассоциации признали, что ошибочно зафиксировали технический фол у разыгрывающего и лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в состоявшемся 6 декабря матче регулярного сезона, в котором «Гриззлиз» дома обыграли «Сакраменто Кингз» со счётом 115:110.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 18, Смарт - 18, Альдама - 15, Джексон - 15, Ларэвиа - 12, Хафф - 11, Уэллс - 10, Морант - 8, Пиппен Мл. - 4, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Монк - 23, Фокс - 18, Сабонис - 17, Мюррэй - 11, Джонс - 9, Хаертер - 6, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер

Морант в середине заключительной четверти совершил фол против форварда «Сакраменто» Демара Дерозана. После этого Джа выразил свои эмоции в связи с решением судей и в итоге был удалён с площадки после получения второго технического фола.

«В ходе игры судья посчитал, что Морант задел Дерозана во время его броска в прыжке. Однако после просмотра момента после игры решено, что Морант находился в законной защитной позиции и не должен был быть наказан фолом», — говорится в отчёте главы судейской бригады матча Пэта Фраера.

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