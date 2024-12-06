Судьи НБА признали ошибку при удалении Джа Моранта

Судьи Национальной баскетбольной ассоциации признали, что ошибочно зафиксировали технический фол у разыгрывающего и лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в состоявшемся 6 декабря матче регулярного сезона, в котором «Гриззлиз» дома обыграли «Сакраменто Кингз» со счётом 115:110.

Морант в середине заключительной четверти совершил фол против форварда «Сакраменто» Демара Дерозана. После этого Джа выразил свои эмоции в связи с решением судей и в итоге был удалён с площадки после получения второго технического фола.

«В ходе игры судья посчитал, что Морант задел Дерозана во время его броска в прыжке. Однако после просмотра момента после игры решено, что Морант находился в законной защитной позиции и не должен был быть наказан фолом», — говорится в отчёте главы судейской бригады матча Пэта Фраера.