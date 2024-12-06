Норман Пауэлл назвал сильные стороны состава «Лос-Анджелес Клипперс»

31-летний американский игрок, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции атакующего защитника, Норман Пауэлл рассказал, почему состав «парусников» в сезоне-2024/2025 находится в хорошей форме.

«Я думаю, что в этом году у нас есть ребята, которые по-настоящему ориентированы на команду в игре на обеих сторон площадки, которые готовы учиться, расти и готовы делать всё возможное для победы.

Все они поддаются обучению и сосредоточены на поставленной задаче. Здесь нет эгоизма. Я думаю, атмосфера была очень веселой. Мы играем в чистый баскетбол», — приводит слова Нормана издание NBACentral.