Новый тренер «Виртуса» не будет допущен к работе в матче с «Црвеной Звездой»

Новый тренер итальянского «Виртуса» из Болоньи Душко Иванович не сможет руководить командой во время сегодняшнего матча Евролиги с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает Basketnews.

Согласно регламенту Евролиги, регистрация тренера должна была произойти до среды, 4 декабря, 18:00. Поскольку о его назначении было объявлено в четверг, его первая игра в Евролиге состоится 12 декабря в Витории с «Басконией».

Хотя Иванович уже провёл тренировку с «Виртусом», правила итальянской лиги также не позволят ему возглавлять команду в воскресном матче с «Олимпией» Милан.

Последним местом работы Ивановича была «Баскония». Российским болельщикам он особенно известен по работе с подмосковными «Химками».

С двумя победами и 11 поражениями «Виртус» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги.