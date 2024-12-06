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Василие Мицич: для меня каждая игра в НБА — как финал

Василие Мицич: для меня каждая игра в НБА — как финал
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30-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» серб Василие Мицич высказался о том, что он стал получать больше игрового времени в составе своей команды. После состоявшегося в ночь с 5 на 6 декабря мск матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда уступила «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:125, а Василие сделал дабл-дабл, он заявил, что для него каждая игра – словно финал.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Таунс - 27, Ануноби - 25, Брансон - 24, Бриджес - 19, Харт - 18, Макбрайд - 10, Ачиува - 2, Топпин, Колек, Симс, Пэйн, Райан, Хукпорти
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Карри - 18, Мицич - 14, Джеффрис - 8, Ричардс - 6, Уильямс - 6, Смит - 6, Грин - 5, Мартин - 4, Диабате - 4, Салон - 4, Уонг, Симпсон, Гибсон

«Для меня каждая игра в НБА — как финал. Я пытаюсь сделать всё возможное, постараться доказать, что способен играть здесь.

Не знаю, как это выглядит со стороны, но я просто знаю, что выложился по полной», — приводит слова Мицича Eurohoops.

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