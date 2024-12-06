Василие Мицич: для меня каждая игра в НБА — как финал

30-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» серб Василие Мицич высказался о том, что он стал получать больше игрового времени в составе своей команды. После состоявшегося в ночь с 5 на 6 декабря мск матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда уступила «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:125, а Василие сделал дабл-дабл, он заявил, что для него каждая игра – словно финал.

«Для меня каждая игра в НБА — как финал. Я пытаюсь сделать всё возможное, постараться доказать, что способен играть здесь.

Не знаю, как это выглядит со стороны, но я просто знаю, что выложился по полной», — приводит слова Мицича Eurohoops.