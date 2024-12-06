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НБА оштрафовала звезду «Селтикс» Брауна на $ 25 000

НБА оштрафовала звезду «Селтикс» Брауна на $ 25 000
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Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала звёздного защитника клуба «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна на $ 25 000 за неподобающий жест во время игры.

Это был жест, демонстрирующий движение ножа по горлу, в сторону форварда Айзеи Стюарта в концовке победного матча с командой «Детройт Пистонс».

Игра «Селтикс» — «Пистонс» прошла в ночь на 5 декабря. Игроки «Бостона» одержали верх со счётом 130:120. На счету Джейлена Брауна 28 очков, шесть подборов и девять передач.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 26, Хозер - 20, Притчард - 19, Уайт - 14, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 27, Бисли - 23, Сассер - 12, Айви - 11, Холланд - 7, Дюрен - 5, Фонтеккио - 4, Хардуэй-младший - 2, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Уильямс

«Селтикс» занимают второе место в Восточной конференции, имея на своём счету четыре поражения и 18 побед в 22 играх сезона-2024/2025.

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