НБА оштрафовала звезду «Селтикс» Брауна на $ 25 000

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала звёздного защитника клуба «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна на $ 25 000 за неподобающий жест во время игры.

Это был жест, демонстрирующий движение ножа по горлу, в сторону форварда Айзеи Стюарта в концовке победного матча с командой «Детройт Пистонс».

Игра «Селтикс» — «Пистонс» прошла в ночь на 5 декабря. Игроки «Бостона» одержали верх со счётом 130:120. На счету Джейлена Брауна 28 очков, шесть подборов и девять передач.

«Селтикс» занимают второе место в Восточной конференции, имея на своём счету четыре поражения и 18 побед в 22 играх сезона-2024/2025.