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Дрэймонд Грин отметил важное качество Николы Йокича

Дрэймонд Грин отметил важное качество Николы Йокича
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин и экс-разыгрывающий НБА, двукратный участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис комплиментарно высказались о центровом и лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Когда мяч у него, всё на площадке находится в движении», — сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show with Baron Davis.

«Мы никогда не видели никого подобного Джокеру (прозвище Йокича. – Прим. «Чемпионата»)», — добавил Дэвис.

После матча регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на чистое третье место в истории НБА по трипл-даблам.

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