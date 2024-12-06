Холидэй — о временах игры за «Милуоки»: Яннис никогда не выключался из игры

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника, являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе и олимпийским чемпионом — 2024, Джру Холидэй вспомнил своё пребывание в «Милуоки Бакс» и комплиментарно отозвался о греческой звезде команды Яннисе Адетокунбо.

«Я никогда не видел, чтобы он выключался из игры… Яннис — один из моих любимых парней… Мы очень хорошо дополняли друг друга, это было весело», — приводит слова Холидэя издание Clutch Points.

Холидэй с 2020 по 2023 год выступал за «Милуоки Бакс», в составе которого стал чемпионом в 2021 году.