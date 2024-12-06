Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Холидэй — о временах игры за «Милуоки»: Яннис никогда не выключался из игры

Холидэй — о временах игры за «Милуоки»: Яннис никогда не выключался из игры
Комментарии

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс» на позиции защитника, являющийся чемпионом прошлого сезона в их составе и олимпийским чемпионом — 2024, Джру Холидэй вспомнил своё пребывание в «Милуоки Бакс» и комплиментарно отозвался о греческой звезде команды Яннисе Адетокунбо.

«Я никогда не видел, чтобы он выключался из игры… Яннис — один из моих любимых парней… Мы очень хорошо дополняли друг друга, это было весело», — приводит слова Холидэя издание Clutch Points.

Холидэй с 2020 по 2023 год выступал за «Милуоки Бакс», в составе которого стал чемпионом в 2021 году.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион по баскетболу не против сразиться с Джейком Полом, но с нюансами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android