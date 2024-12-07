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Результаты игрового дня Евролиги 6 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 6 декабря, турнирная таблица
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В пятницу, 6 декабря, состоялся игровой день 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 6 декабря:

«Монако» – «Альба» – 100:80;
«Олимпиакос» – «Париж» – 90:91;
«Виртус» – «Црвена Звезда» – 87:94;
«Олимпия» – АСВЕЛ – 92:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
100 : 80
Альба
Берлин, Германия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
90 : 96
Париж
Париж, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
87 : 94
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
92 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Кауди, Маледон, Ловернь, Ажинса, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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