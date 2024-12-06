Экс-игрок НБА — о «Бостон Селтикс»: либо чемпионство, либо это провал

36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс высказался о коллективе «Бостон Селтикс» и об их перспективах в сезоне-2024/2025.

«Для них это либо чемпионство, либо провал… Если «Бостон Селтикс» не выиграет титул в этом году, то это будет провал», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

«Селтикс» завоевали свой последний, 18-й титул в сезоне-2023/2024. Это была их первая победа в североамериканской лиге с 2008 года. В финале плей-офф баскетболисты из «Бостона» обыграли команду «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.

«Селтикс» занимают второе место в Восточной конференции, имея на своём счету четыре поражения и 18 побед в 22 играх сезона-2024/2025.