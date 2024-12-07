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«Виртус» продлил серию поражений в матче с «Црвеной Звездов» после увольнения тренера

«Виртус» продлил серию поражений в матче с «Црвеной Звездов» после увольнения тренера
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7 декабря завершился очередной матч баскетбольной Евролиги, в котором на стадионе «Виртус Арена» в Италии встречались местная «Болонья» и сербский клуб «Црвена Звезда». Хозяева площадки продлили свою серию поражений до шести матчей, проиграв со счётом 84:97 (19:18; 19:26; 25:13; 24:37).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
87 : 94
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш

Лучшим в составе «Болоньи» стал грузинский игрок Торнике Шенгелия, на счету которого 25 очков, пять подборов, одна передача и два перехвата.

У сербской команды отличился Айзея Канаан, набравший по ходу встречи 26 очков, два подбора, три передачи и один перехват. 21 очко, шесть подборов и одну передачу на свой счёт оформил сербский баскетболист Лука Митрович.

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