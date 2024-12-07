«Виртус» продлил серию поражений в матче с «Црвеной Звездов» после увольнения тренера

7 декабря завершился очередной матч баскетбольной Евролиги, в котором на стадионе «Виртус Арена» в Италии встречались местная «Болонья» и сербский клуб «Црвена Звезда». Хозяева площадки продлили свою серию поражений до шести матчей, проиграв со счётом 84:97 (19:18; 19:26; 25:13; 24:37).

Лучшим в составе «Болоньи» стал грузинский игрок Торнике Шенгелия, на счету которого 25 очков, пять подборов, одна передача и два перехвата.

У сербской команды отличился Айзея Канаан, набравший по ходу встречи 26 очков, два подбора, три передачи и один перехват. 21 очко, шесть подборов и одну передачу на свой счёт оформил сербский баскетболист Лука Митрович.