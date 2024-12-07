Трипл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения в овертайме от «Атланты»

В ночь с 6 на 7 декабря мск на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 134:132 OT.

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Центровой клуба из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — он набрал 38 очков и собрал 10 подборов, а также отдал восемь ассистов.

Дабл-дабл оформил и разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг — 31 очко и 20 результативных передач, а также четыре подбора.