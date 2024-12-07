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Атланта Хоукс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 7 декабря 2024, счет 134:132 OT, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Трипл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения в овертайме от «Атланты»
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 134:132 OT.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Центровой клуба из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — он набрал 38 очков и собрал 10 подборов, а также отдал восемь ассистов.

Дабл-дабл оформил и разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг — 31 очко и 20 результативных передач, а также четыре подбора.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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