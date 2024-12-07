«Бостон» выиграл третий матч подряд, победив «Милуоки», у Тейтума и Адетокунбо дабл-даблы

В ночь с 6 на 7 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:105.

В составе «Бостона» дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка и 10 подборов, а также пять результативных передач. У гостей аналогичным достижением отметился тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, у которого 30 набранных очков и 11 подборов при одном ассисте.

Эта победа стала для «Бостона» третьей подряд, «Милуоки» потерпел второе поражение кряду.