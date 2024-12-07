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Бостон Селтикс — Милуоки Бакс, результат матча 7 декабря 2024, счет 111:105, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Бостон» выиграл третий матч подряд, победив «Милуоки», у Тейтума и Адетокунбо дабл-даблы
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:105.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Холидэй - 20, Хозер - 16, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Кета - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Адетокунбо - 30, Трент-мл. - 11, Миддлтон - 11, Портис - 9, Грин - 6, Лопес - 5, Джексон - 2, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

В составе «Бостона» дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка и 10 подборов, а также пять результативных передач. У гостей аналогичным достижением отметился тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, у которого 30 набранных очков и 11 подборов при одном ассисте.

Эта победа стала для «Бостона» третьей подряд, «Милуоки» потерпел второе поражение кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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