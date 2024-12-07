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Джейлен Браун показал унизительный жест в адрес Янниса Адетокунбо во время матча НБА

Джейлен Браун показал унизительный жест в адрес Янниса Адетокунбо во время матча НБА
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло — 105:102 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Холидэй - 20, Хозер - 16, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Кета - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Адетокунбо - 30, Трент-мл. - 11, Миддлтон - 11, Портис - 9, Грин - 6, Лопес - 5, Джексон - 2, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

В начале третьей четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун забросил мяч в кольцо, несмотря на сопротивление форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Затем Браун продемонстрировал жест «слишком маленький», после чего был наказан техническим фолом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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