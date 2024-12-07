Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джейлен Браун показал унизительный жест в адрес Янниса Адетокунбо во время матча НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло — 105:102 в пользу домашней команды.

В начале третьей четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун забросил мяч в кольцо, несмотря на сопротивление форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Затем Браун продемонстрировал жест «слишком маленький», после чего был наказан техническим фолом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.