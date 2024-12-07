Игрок НБА демонстративно показал средний палец судьям после удаления

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 130:109 в пользу гостевой команды.

Центровой команды «Сан-Антонио» Зак Коллинс был удалён в начале второй четверти, выразив недовольство по поводу своего фола на центровом «Сакраменто» Домантасе Сабонисе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что, узнав о своём удалении, Коллинс сразу же продемонстрировал непристойный жест в адрес одного из судей на глазах у зрителей.