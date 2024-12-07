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Игрок НБА демонстративно показал средний палец судьям после удаления

Игрок НБА демонстративно показал средний палец судьям после удаления
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 130:109 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 140
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 30, Касл - 15, Джонсон - 14, Сохан - 14, Пол - 11, Мамукелашвили - 8, Бэсси - 7, Барнс - 7, Брэнэм - 5, Коллинс - 2, Уэсли, Сиссоко
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Монк - 22, Фокс - 22, Сабонис - 22, Мюррэй - 17, Хаертер - 16, Джонс - 5, Робинсон - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 3, Лень - 2, Маклафлин, Джонс, Джонс, Краудер

Центровой команды «Сан-Антонио» Зак Коллинс был удалён в начале второй четверти, выразив недовольство по поводу своего фола на центровом «Сакраменто» Домантасе Сабонисе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что, узнав о своём удалении, Коллинс сразу же продемонстрировал непристойный жест в адрес одного из судей на глазах у зрителей.

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