Видео: трёхочковое попадание Трея Янга, которое принесло победу «Атланте» над «Лейкерс»

Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

За семь секунд до конца первого овертайма разыгрывающий и лидер «Атланты» Трей Янг при счёте 131:132 в пользу соперника стал автором трёхочкового попадания, которое в итоге стало победным для «Хоукс».

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Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (9 из 25 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые; 8 из 8 — штрафные), 20 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-6».