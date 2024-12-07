Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили уникальное достижение «Лейкерс» 24-летней давности

Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 39 и 38 очков соответственно. Таким образом, Джеймс и Дэвис стали первым дуэтом «озёрников» с 2000 года после Коби Брайанта и Шакила О'Нила, в котором оба игрока набрали не менее 35 очков за матч.

Отметим, что самым результативным в составе победителей сегодня стал разыгрывающий и лидер «Атланты» Трей Янг, на счету которого 31 очко, 20 результативных передач и победное трёхочковое попадание.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: