Леброн Джеймс достиг отметки в 41 000 очков, набранных за карьеру в НБА

Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи достиг отметки в 41 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Отметим, что сейчас на счету Джеймса 41 003 очка — лучший показатель в истории североамериканской лиги.

Леброн, в свою очередь, в матче с «Атлантой» провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 39 очков (14 из 25 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».