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Леброн Джеймс достиг отметки в 41 000 очков, набранных за карьеру в НБА

Леброн Джеймс достиг отметки в 41 000 очков, набранных за карьеру в НБА
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Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи достиг отметки в 41 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Отметим, что сейчас на счету Джеймса 41 003 очка — лучший показатель в истории североамериканской лиги.

Леброн, в свою очередь, в матче с «Атлантой» провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 39 очков (14 из 25 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

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