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Результаты игрового дня НБА 7 декабря

Результаты игрового дня НБА 7 декабря
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В ночь с 6 на 7 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 7 декабря

  • «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 102:94.
  • «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:132 OT.
  • «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 111:105.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 113:140.
  • «Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 123:132.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — матч продолжается.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 21, Мартин - 20, Макси - 16, Ябуселе - 16, Убре - 13, Драммонд - 7, Маккейн - 7, Мартин - 2, Джексон, Лоури, Каунсил, Нэнс, Гордон
Орландо Мэджик: Вагнер - 30, Саггс - 22, Вагнер - 12, Битадзе - 9, Картер - 8, Энтони - 6, Ховард - 5, Колдуэлл-Поуп - 2, Блэк, Айзек, Хьюстан, Джозеф, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Холидэй - 20, Хозер - 16, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Кета - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Адетокунбо - 30, Трент-мл. - 11, Миддлтон - 11, Портис - 9, Грин - 6, Лопес - 5, Джексон - 2, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 140
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 30, Касл - 15, Джонсон - 14, Сохан - 14, Пол - 11, Мамукелашвили - 8, Бэсси - 7, Барнс - 7, Брэнэм - 5, Коллинс - 2, Уэсли, Сиссоко
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Монк - 22, Фокс - 22, Сабонис - 22, Мюррэй - 17, Хаертер - 16, Джонс - 5, Робинсон - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 3, Лень - 2, Маклафлин, Джонс, Джонс, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
123 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Уайт - 19, Досунму - 15, Вучевич - 13, Гидди - 10, Смит - 10, Болл - 9, Бузелис - 8, Терри - 3, Филлипс - 2, Хортон-Такер - 2, Картер, Крэйг, Дуарте
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Сиакам - 21, Матурин - 19, Топпин - 17, Макконнелл - 17, Тёрнер - 15, Нембард - 8, Уокер - 7, Фёрфи - 5, Браун, Ньютон, Фриман, Джонсон, Шиппард, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
99 : 141
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Авдия, Грант, Шарп, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер, Уильямс
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Михайлюк, Коллинс, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
84 : 101
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Никс, Макдэниелс, Эдвардс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Гобер, Рэндл, Дозьер, Гарза
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